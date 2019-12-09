Биробиджан, , 04:52 — REGNUM В Биробиджане во время эвакуации учеников из образовательных учреждений после получения сообщения о минировании, в некоторых школах детей выставляли на улицу на 30-градусный мороз без верхней одежды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сообщения о заложенных бомбах поступили во все школы Биробиджана

В социальных сетях Биробиджана разгорается скандал: родители эвакуированных детей возмущены тем обстоятельствам, что учеников выводили из школ без верхней одежды на 30-градусный мороз. Сами ученики жаловались, что гардеробщицы отказывались выдавать одежду, из-за чего образовывались толкучки.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра в понедельник, 9 декабря, в ряде городов Дальнего Востока в школы поступили сообщения о минировании, правоохранительные органы приступили к отработке сообщений, эвакуировав из образовательных учреждений персонал и учеников.