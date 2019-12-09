Находка, Приморский край, , 06:36 — REGNUM Работа компании «Порт Восточные ворота — Приморский завод» была остановлена по решению суда за неоднократные нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Читайте также: Прокуроры считают недостаточным уменьшение угольного загрязнения в Находке

«Как установлено судом, АО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» длительное время не принимало мер к устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, исполнению предписаний контролирующих органов и решений суда, увеличивая при этом объёмы перевалки угля», — говорится в сообщении ведомства.

По информации надзорного ведомства, работа компании в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения угля не оборудован подпорными стенками, сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря, в результате чего угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная прокуратура считала недостаточными меры, предпринятые стивидорами находкинского порта для снижения уровня угольного загрязнения.