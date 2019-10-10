Находка, Приморский край, , 11:24 — REGNUM Стивидорные компании, осуществляющие перевалку угля в Находке (Приморский край), предприняли недостаточные меры для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью. К таким выводам пришли прокуроры Дальневосточной транспортной прокуратуры РФ по итогам социально-гигиенического и экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха, сообщает 10 октября пресс-служба ведомства.

Вопрос об угольном загрязнении в порту стал центральным на межведомственном совещании в Находке под председательством Дальневосточного транспортного прокурора Виталия Каплунова. В мероприятии приняли участие чиновники из администрации Приморского края, Находки, руководители территориальных органов Ространснадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Федеральной службы судебных приставов, других ведомств.

Отмечается, что по итогам встречи Каплунов поручил руководителям стивидорных компаний принять дополнительные меры, направленные на улавливание, утилизацию, обезвреживание выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, их сокращению или исключению при выполнении погрузочно-разгрузочных операций с углем. Также прокурор провел личный прием граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, городской суд Находки обязал стивидоров осуществляющих перегрузку угля — АО «Находкинский морской торговый порт», АО «Дальмонтаж» и ООО «Геомар» установить единую санитарно-защитную зону промышленных объектов. Стивидоры подавали в краевой суд апелляцию, но суд отклонил её, подтвердив, таким образом, решение находкинского суда.

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