Благовещенск, , 04:04 — REGNUM Сразу в несколько образовательных учреждений Благовещенска поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Примерно в 8:00 утра по местному времени 9 декабря на пульт пожарной охраны поступили сообщения о минировании средних школ № 2, 14, 16, 25, 26 и 27, гимназия № 1 и лицей № 11. Правоохранительные органы провели эвакуацию учеников и персонала, после чего приступили к обследованию помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке также поступили массовые сообщения о минировании зданий школ, после чего проведена эвакуация и кинологи начали обследование.