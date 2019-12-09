Уссурийск, Приморский край, , 02:54 — REGNUM В городе Уссурийске проведена экстренная эвакуация учеников и персонала средней школы после поступления сообщения о её минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Благовещенске эвакуировали людей из крупного торгового центра

Утром в понедельник, 9 декабря, после сообщения о минировании средней школы № 6 в городе Уссурийске, специальные службы провели эвакуацию учебного заведения и приступили к осмотру помещений образовательного учреждений. В настоящее время школа оцеплена полицией, производят необходимые в таких случаях действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске из торгового центра «Самбери» были эвакуированы посетители и персонал после сообщения о минировании.