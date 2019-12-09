Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 03:34 — REGNUM Злоумышленники продолжают терроризировать учебные заведения Комсомольска-на-Амуре: утром понедельника, 9 декабря, зафиксировано еще девять сообщений о минировании школ, идет эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Идет эвакуация сотрудников и учащихся. Экстренные службы приступили к проверке зданий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании зданий получили сегодня администрации учебных заведений Хабаровска.

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