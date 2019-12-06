Благовещенск, , 02:56 — REGNUM После сообщения в полицию об обнаружении подозрительного предмета, персонал и посетители торгового центра «Флагман» в Благовещенске были эвакуированы из здания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб обследовали здание, также в работе принял участие кинолог со специально обученной собакой. Однако, ничего опасного найдено не было. Всё это время работники торгового центра провели на морозе, выражая по этому поводу свою озабоченность.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке злоумышленники по телефону сообщили о минировании торгового центра «Самбери», ранее череда звонков с ложными сообщениями о готовящемся терракте захлестнула сеть этой компании в Хабаровском крае. Тогда злоумышленники требовали деньги за прекращение «террора».