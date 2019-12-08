Чебоксары, , 11:48 — REGNUM Две девочки-подростка и один взрослый погибли в результате столкновения легкового автомобиля с трактором с прицепом в Чувашии. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 18:40 7 декабря в Яльчикском районе на 126-м километре автодороги Калинино — Батырево — Яльчики. По предварительным данным, 22-летний мужчина за рулём легкового автомобиля Kia Rio столкнулся с трактором МТЗ, перевозившим древесину в прицепе.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и две его пассажирки, ученицы восьмого и десятого классов местной школы. По предварительным данным, водитель Kia Rio превысил допустимую скорость.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Уточняется, что по данным данным УГИБДД МВД по Чувашии водитель Kia Rio в текущем году шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в основном, за превышение скорости.

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