Якутск, , 12:26 — REGNUM Проверку после обнаружения человеческих останков под зданием бывшего общежития начали следователи в городе Якутске. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Информация об обнаружении человеческих останков под одним из общежитий Якутска появилась в социальных сетях 8 декабря. Для проверки данного сообщения на место происшествия к зданию бывшего общежития якутского колледжа культуры и искусств на улице Лермонтова выехала оперативная группа правоохранителей во главе со следователем.

Возле здания бывшего общежития обнаружены неопознанные человеческие останки. С места обнаружения страшной находки правоохранители изъяли предметы, которые могут пролить свет на обстоятельства произошедшего.

В настоящее время следователями регионального СК начата процессуальная проверка. Проводится опрос очевидцев, изучаются улики, проходят мероприятия по установлению личности погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении человеческой головы на пустыре в Саратове.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратове на пустыре обнаружили человеческую голову