Саратов, , 22:00 — REGNUM Случайный прохожий вызвал полицию после того как обнаружил на одном из пустырей Саратова человеческую голову, сообщает 28 ноября областное управление СК РФ.

Прибыв на место находки, полицейские обнаружили несколько фрагментов тела человека — частично скелетированный череп, ступню и ряд других костных останков, а также фрагменты одежды.

Следователи пытаются установить личность погибшего человека. По факту обнаружения тела начата проверка, по итогам которой можно будет принять процессуальное решение.

На данный момент нельзя утверждать, идёт ли речь об убийстве.

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