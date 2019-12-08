Одесса, Украина, , 09:24 — REGNUM В селе Дачное Одесской области на складе воинской части произошел пожар. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 7 декабря сообщило УНН.

Пожаром было уничтожено имущество вещевой и продовольственной службы военной части. Масштаб ущерба уточняется. Согласно предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание электрического оборудования, которое, как отмечается, было изношено. Пострадавших в результате пожара нет.

ИА REGNUM напоминает, ранее произошел пожар на военном складе в Винницкой области. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.

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