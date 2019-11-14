Киев, , 20:57 — REGNUM Пожар на складе с вещевым имуществом Вооружённых сил Украины произошёл в Винницкой области. Об этом сообщает 14 ноября пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Как уточняется, ЧП произошло на территории воинской части А1619, расположенной в городе Гайсине. Огнём была охвачена площадь более 200 квадратных метров.

«В результате пожара уничтожено военное имущество: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, свыше 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлёкшее существенный вред, совершённое в условиях особого периода».

Отмечается, что в качестве одной из версий следствием рассматривается поджог склада «неустановленным лицом, которое может быть причастно к хищению имущества воинской части».