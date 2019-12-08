Якутск, , 09:12 — REGNUM Обстоятельства смерти сотрудника следственного изолятора (СИЗО) №1 проверяют сотрудники УФСИН РФ в городе Якутске. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Управления по Якутии.

Информация о гибели сотрудника поступила в региональное ведомство 7 декабря. 29-летний мужчина был обнаружен без признаков жизни у себя дома в микрорайоне Марха города Якутска. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека.

В настоящее время проводится проверка причин и обстоятельств смерти мужчины. По предварительным данным, сотрудник совершил самоубийство.

Точная причина смерти сотрудника СИЗО будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении следователями в городе Сочи уголовного дела о доведении до самоубийства после смерти 23-летней девушки-следователя.

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