Сочи, Краснодарский край, , 17:39 — REGNUM Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбудили следственные органы по факту самоубийства 23-летней девушки — следователя МВД, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 26 ноября.

По версии следствия, утром 23 ноября следователь УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю заступила на службу, позже тело девушки в её служебном кабинете обнаружили её коллеги.

«По факту гибели девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело (ст. 110 УК РФ). В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведение служебного расследования по факту гибели сотрудницы полиции начали и в МВД: в полиции сообщили, что намерены изучить все обстоятельства, которые могли привести к трагедии. По данным СМИ, девушка имела сложные отношения с руководством. Однако заявлений от неё по этому поводу не поступало.

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