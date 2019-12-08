Тбилиси, , 09:16 — REGNUM Тбилисский городской суд на заседании, завершившимся 7 декабря, принял решение отправить под арест 11 подозреваемых в изготовлении и сбыте детской порнографии. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, прокурор ходатайствовал о помещении обвиняемых под арест, в то время как адвокат настаивал на том, чтобы к его подзащитным не применялись меры пресечения.

Как передавало ИА REGNUM, в начале декабря в Грузии задержали 11 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте порнографической продукции с участием детей. Среди них был школьный учитель и родители детей, которые участвовали в съемках порно.

Это не первые подозреваемые в данном деле, в сентябре также задержали 11 человек по данном делу. В операции принимали участие Европол, и правоохранительные органы США и Австралии. Тогда же был задержан и гражданин Соединенных Штатов, который организовал в Тбилиси фотосалон, где проходили съемки с детьми.

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