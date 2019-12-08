Нижний Новгород, , 08:09 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области заявило о том, что задержан подозреваемый в совершении крупного дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщила пресс-служба СК.

В сообщении сказано, что в качестве подозреваемого задержан 43-летний мужчина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в вечером 7 декабря на ул. Горького в Нижнем Новгороде. По версии следствия, около 17:30 водитель автомобиля Toyota пересек полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими автомашинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в группу подростков, в сопровождении взрослых шедших в театр. В результате пострадали девять детей и двое взрослых, одна женщина скончалась в больнице.

По факту ДТП в Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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