Нижний Новгород, , 22:53 — REGNUM В результате ДТП в Нижнем Новгороде скончалась учительница, сопровождающая детей в театр юного зрителя на спектакль. Об этом 7 декабря сообщил мэр города Владимир Панов на своей официальной странице в Facebook.

«В результате ДТП погибла мама одной из учениц автозаводской школы №37, которая сопровождала ребят из 9А класса на спектакль в ТЮЗ. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким мамы, жизнь которой так страшно и внезапно оборвалась», — говорится в сообщении.

По его словам, на данный момент девять пострадавших детей находятся в больнице.

«Двух мальчиков оперируют, но жизни ребят и учителей ничего не угрожает», — отметил глава города.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 7 декабря, в Нижнем Новгороде, где в результате столкновения на регулируемом перекрестке один из трех автомобилей выехал на пешеходный тротуар и сбил группу детей и сопровождающих их взрослых.

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