Щелковский район, Московская область, , 14:06 — REGNUM Бывшая заместитель главы администрации Щёлковского района Московской области Наталья Тамбова задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке покинуть пределы Российской Федерации. Об этом 7 декабря сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Экс-замглавы администрации Щелковского муниципального района Подмосковья задержана по делу о мошенничестве с муниципальным имуществом. Чиновницу задержали на границе с Белоруссией.

Напомним, по данным следствия, чиновница, вступив в преступный сговор со своим подчинённым, причинила ущерб администрации Щелковского района на сумму более семи млн рублей. Подозреваемые провели операцию по приобретению мошенническим путём права на автомобильную стоянку по заниженной стоимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении обвинения в коррупции экс-главе Щёлковского района Московской области Алексею Валову.

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