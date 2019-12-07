Энгельс, Саратовская область, , 09:26 — REGNUM Около 20 тысяч жителей остались без тепла из-за аварии в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом 7 декабря сообщила журналистам пресс-служба саратовского филиала ПАО «Т Плюс».

По данным пресс-службы, при плановом осмотре на теплотрассе в районе проспекта Строителей был выявлен дефект. В 04:00 (03:00 мск) начались аварийно-восстановительные работы на теплосети, в связи с этим были отключены от отопления 161 здание, в том числе жилые дома и объекты социальной сферы.

Всего в зоне отключения оказались 144 жилых дома различной этажности, в которых проживают около 20 тысяч человек, и 17 объектов социальной сферы. В настоящее время температура воздуха в Энгельсе составляет — 2 градуса. В отключённых объектах на время ремонта теплотрассы будет вестись мониторинг температуры.

Ремонт повреждённого участка трубопровода запланировано закончить к 20:00 (19:00 мск) 7 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на теплотрассе в городе Краснодаре, из-за которой без тепла остались жители девяти домов.

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