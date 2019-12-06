Краснодар, , 10:35 — REGNUM Крупная авария на теплосетях ликвидирована в Краснодаре утром 6 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, устранен прорыв на теплосети по ул. Постовой.

Аварийные бригады заменили около 10 метров тепломагистрали. Окончательно ремонтные работы завершили в 01:40 6 декабря. По данным администрации города, подача тепла и горячей воды жителям двух многоквартирных домов по ул. им. Кондратенко 6/1 и 6/2 восстановлена полностью.

Также продолжаются работы по ул. 2-й проезд им. Айвазовского, 25, где также произошла авария на теплосетях. Без отопления и горячей воды остаются жители девяти многоквартирных домов по ул. Бургасской, ул. им. Стасова, ул. 2-й проезд им. Айвазовского и ул. Свободной. Ночью специалисты откачали воду, сейчас ведётся замена повреждённого участка трубы диаметром 320 мм. Ликвидировать аварию планируется к 18:00 6 декабря.