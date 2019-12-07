Амстердам, , 09:03 — REGNUM Судья в Нидерландах в последние двадцать лет назначают более строгие наказания за насильственная преступность и за преступления против общественной нравственности. Наказания за такого рода преступления увлеличились в среднем на две трети.

Кроме того, более высокие наказания стали назначаться и за повреждение имущества, а также за транспортные преступления. В среднем за последние двадцать лет наказания выросли на 10%.

Такие данные стали известны в результате исследования, проведённого по заказу Совета судей Нидерландов. В Совете указывают, что такие данные объясняются не тем, что нынче подсудными оказываются более тяжёлые дела, чем прежде. Скорее дело в том, что судьи прислушивается к призывам общественности об ужесточении наказаний.

В качестве причин ужесточения наказаний приводится несколько обстоятельств. Так, повышено максимальное наказание за некоторые преступления, в т.ч. максимальное наказание за убийство теперь составляет тридцать лет, а не двадцать. Кроме того, стали назначаться более строгие наказания за насильственные преступления, мишенью которых являются полицейские, пожарные и медицинские работники.

Вместе с тем отмечается, что по некоторым преступлением за двадцать лет наблюдается снижение наказаний. В частности, речь идёт о мелких преступлениях, связанных с наркотиками.

Министр правовой защиты Сандер Деккер отметил, что результаты исследования опровергают расхожее мнение, будто голландские судьи карают слишком мягко. Министр выразил удовлетворение тем, что судебная власть в своих решениях откликается на существующие в обществе настроения.