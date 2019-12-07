Тбилиси, , 09:02 — REGNUM Зугдидский районный суд в Грузии принял решение арестовать на время следствия сотрудника полиции, которого обвиняют в изнасиловании мужчины. Об этом 6 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Молодой мужчина утверждает, что 27 ноября полицейский вывез его на окраину города и изнасиловал, угрожая огнестрельным оружием, а после бросил в лесу», — сообщили на телеканале.

По данным журналистов, с потерпевшим полицейский познакомился недавно по одному из дел, по которому проходил мужчина.

Как сообщают на телеканале «Главный канал», потерпевший в качестве доказательства предоставил фото интимного содержания, которое ему прислал сотрудник полиции на мобильный телефон.

Адвокат обвиняемого заявил, что полицейский не признает своей вины, и решение суда будет обжаловано.