Москва, , 00:26 — REGNUM Следственный комитет России представил видео, на котором показаны шикарные особняки обвинённого в коррупции бывшего главы Щелковского муниципального района в Подмосковье Алексея Валова. Запись размещена 6 декабря на официальном канале ведомства в YouTube.

В видеозаписи показаны комната с бассейном и фотообоями с изображением островов и еще один интерьер с деревянными стенами. Также на видео показан автомобиль Mercedes Benz стоимостью свыше 6 млн рублей.

«По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щёлковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Мерседес-Бенц стоимостью более 6 млн рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-главе Щёлковского района придётся ответить перед правосудием за коррупцию — ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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