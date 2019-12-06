Калининград, , 23:54 — REGNUM Три человека, в том числе семилетний ребёнок, пострадали в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Калининграде. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.

Авария произошла около 18:00 по местному времени на перекрёстке улиц Кутузова и Огарёва. По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai Solaris не предоставил преимущество на перекрёстке пассажирской «Газели» маршрута №205. От столкновения легковой автомобиль вынесло на тротуар, водителя и пассажиров пришлось разблокировывать спасателям.

В результате ДТП пострадали три человека, ехавшие в Hyundai Solaris, в том числе ребёнок семи лет. Пассажиры и водитель маршрутки за медицинской помощью не обращались. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте аварии работали спасатели, медики бригады скорой помощи, сотрудники следственно-оперативного отдела полиции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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