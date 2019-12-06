Воронеж, , 19:53 — REGNUM В Воронеже суд вынес решение по громкому делу о гибели пенсионерки под колёсами автомобиля в центре города. Об этом ИА REGNUM сообщил 6 декабря старший помощник прокурора области Михаил Усов.

39-летний водитель признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установлено в суде, 21 мая 2019 года, около 22:25, на проспекте Революции подсудимый, управляя автомобилем Mercedes Benz S350 в состоянии алкогольного опьянения, сбил 69-летнюю женщину. Она скончалась на месте аварии.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Также с водителя в пользу родных погибшей женщины взыскана компенсация в миллион рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.