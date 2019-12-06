Аляска, США, , 23:47 — REGNUM Девять человек пострадали в результате столкновения катеров Береговой охраны и ВМС США у побережья Аляски, сообщает 6 декабря пресс-служба Береговой охраны.

Столкновение произошло в районе залива Уименс-Бей, к югу от города Кадьяк.

Отмечено, что инцидент случился ещё 4 декабря, но СМИ об этом узнали лишь через день.

На данный момент известно, что пострадали шестеро сотрудников Береговой охраны и трое военных моряков. Все они госпитализированы.

Причины и подробности инцидента выясняют следователи.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв кораблекрушения у берегов Мавритании возросло