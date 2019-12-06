Саратов, , 20:23 — REGNUM Женщина с двумя детьми госпитализирована после отравления угарным газом в Саратове. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Инцидент произошёл в Заводском районе в пятиэтажном многоквартирном доме на 2-ом Кавказском тупике. Двое детей возрастом четыре месяца и два года были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом». Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По предварительной информации, ЧП произошло в результате частичного обрушения вытяжной трубы на крыше дома. Несколько кирпичей при обрушении упали в вытяжной канал и перекрыли его.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих взрослых и ребёнке, отравившихся угарным газом в Ростове-на-Дону в многоквартирном доме.

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