Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону угарным газом отравились трое взрослых и семилетний ребёнок. В настоящее время многоквартирный дом на улице Ленина отключён от газа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 6 декабря.

По имеющейся информации, жильцы пятиэтажного дома отравились «из-за самовольного монтажа газового оборудования», которое было произведено в одной из квартир на пятом этаже с нарушениями правил безопасности.

«Специалисты обнаружили, что воздуховод от электромеханической вытяжки на пятом этаже и газоход от газового водонагревателя на втором этаже были подключены в один сообщающийся канал. При одновременной работе электромеханической вытяжки и газового водонагревателя угарный газ поступал в квартиру на втором этаже», — уточнили в компании.