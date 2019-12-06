Прешов, , 18:40 — REGNUM Число погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Словакии достигло четырёх человек. Об этом 6 декабря сообщает Словацкое радио.

Согласно предварительной информации, число погибших при взрыве газа достигло четырёх человек, число пострадавших превысило десять человек. Пожарные борются с возгоранием, возникшим после взрыва. Отмечается, что количество погибших и пострадавших может возрасти.

Взрыв газа произошёл в жилом 13-этажном доме в городе Прешов между 10 и 13 этажами. Спасатели допускают, что могли пострадать несущие конструкции здания, на верхних этажах возник пожар.

На месте ЧП работают медики и представители экстренных служб. Мэр города объявила в Прешове чрезвычайное положение. В город направился премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Причины и обстоятельства. при которых произошёл взрыв с последующим возгоранием, уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате взрыва газа в словацком Прешове.

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