Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM В екатеринбургской школе №17 на улице Белинского начался пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в 18:26 по местному времени. По предварительной информации, загорелась мебель в учебном кабинете на четвёртом этаже здания. К 18:50 удалось локализовать огонь на площади 20 кв. м.

Из школы были эвакуированы десять сотрудников учреждения, никто не пострадал.

На место инцидента прибыли 73 человека с 19 единицами пожарно-спасательной техники. В данный момент идёт проливка горящих конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители выражали озабоченность из-за переполненности екатеринбургских школ. «Случись пожар — дети могут не успеть выйти», — заявляла одна из матерей.

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