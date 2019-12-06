Чойский район, Алтай, , 16:35 — REGNUM В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве двух человек в Чойском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 17 апреля 2019 года в селе Сейка.

В тот день 20-летний обвиняемый пришёл в гости к бывшему сожителю своей матери, где они начали распивать алкоголь. В ходе гулянки молодой человек поссорился с сожительницей хозяина дома, ударив её по лицу. Пытавшегося остановить 58-летнего мужчину он оттолкнул и начал избивать обоих, нанося удары руками, ногами и стулом. После того, как потерпевшие потеряли сознание, злоумышленник продолжил избиение лопатой и ножом.

«В результате чего причинил обоим потерпевшим телесные повреждений несовместимые с жизнью, от которых они скончались на месте происшествия через короткий промежуток времени», — сообщили в СКР.

После этого обвиняемый ушёл с места происшествия, но был задержан тем же вечером за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Тела же убитых обнаружили родственники спустя трое суток.

Совместными усилиями следователей и сотрудников полиции преступление было раскрыто. Злоумышленника задержали и отправили под арест. Дальше в обстоятельствах дела будет разбираться суд.

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