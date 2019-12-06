Краснодар, , 10:25 — REGNUM Житель Краснодарского края подозревается в убийстве своей супруги и её пожилой матери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого СУ СКР. Трагедия произошла 5 декабря.

Женщина вместе с матерью и двумя маленькими детьми жила в одном из домов в хуторе Южном Крымского района, ее супруг проживал в Абинском районе. Сам подозреваемый признал, что имел конфликтные отношения с тёщей. По версии следствия, 4 декабря он приехал домой к супруге. Там между ним и его тёщей произошёл конфликт. Мужчина уехал к себе. Однако в ночь на 5 декабря, вооружившись ножом, вернулся в дом супруги и напал на спящих жену и тёщу. Последняя попыталась убежать, однако преступник догнал её и несколько раз ударил ножом.

Позже следователи обнаружили на теле 37-летней супруги подозреваемой более 40 повреждений, на теле её матери — 25 ранений. Кроме того, подозреваемый, по версии следствия, причинил три ранения своей двухлетней дочери. После совершения преступления он забрал детей и уехал домой. Утром он сообщил в правоохранительные органы о произошедшем.

Подозреваемый в настоящее время задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Дети госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет, сейчас решается вопрос, где и с кем они будут жить теперь.