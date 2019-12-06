Ульяновск, 6 декабря 2019, 15:18 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гражданина Вьетнама, которого обвинили в убийстве жительницы города. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.
По данным правоохранителей, вечером 2 сентября 2019 года в одном из домов по улице Рябикова в Ульяновске обвиняемый ударил ножом свою знакомую — полученная рана оказалась смертельной. Женщина умерла на месте происшествия.
Мужчина арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области также завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ульяновца, которого обвиняют в гибели своей сожительницы. Орудием убийства стала табуретка. По одной из версий, причиной убийства стала ревность.
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