Ульяновск, , 10:50 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ульяновца, которого обвиняют в гибели своей сожительницы. Орудием убийства стала табуретка, сообщают прокуратура и следственное управление СКР по региону

По данным правоохранителей, вечером 21 июля 2019 года обвиняемый в ходе ссоры со своей 59-летней сожительницей нанёс ей «деревянными табуретами удары по различным частям тела». В прокуратуре уточняют, что было нанесено множество ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, её тело было обнаружено в одном из домов по улице Опытная.

В следственном управлении отмечают, что мужчина в тот день был пьян, и между ними произошла ссора.

«В ходе допросов он пояснил, что ссора произошла из-за того, что она не давала ему деньги на покупку спиртного», — говорят в СУ СКР.

В прокуратуре дополняют, что ссоре предшествовала ревность.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»), ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей, которых обвиняют в убийстве по найму: жертву забили битой. По версии правоохранителей, причиной стал жилищный вопрос.

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