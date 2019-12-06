Пхаджу, Южная Корея, , 14:23 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, тушу дикого дикого животного обнаружили 5 декабря возле специального ограждения недалеко от города Пхаджу провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что это шестнадцатый случай обнаружения трупов животных в городе. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до тридцати девяти.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.