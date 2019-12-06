Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Городской суд в Тбилиси признал местного жителя виновным в избиении и изнасиловании своей супруги. Об этом 5 декабря сообщила прокуратура Грузии на своем официальном сайте.

Как установили следственные органы, 25 февраля мужчина ударил свою жену по лицу и разбил ей губу, а в ночь на 26 февраля вывез ее на территорию возле Тбилисского водохранилища, где изнасиловал. Он был задержан по решению суда 2 марта.

Подсудимого признали виновным по статьям «изнасилование одного из членов семьи» и «насилие в отношении одного из членов семьи, вызвавшее физическую боль». Суд приговорил осужденного к лишению свободы на семь лет.