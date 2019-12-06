Лагос, Нигерия, , 11:41 — REGNUM В результате взрыва подпольного цеха в городе Лагосе (Нигерия), в который незаконно поступала нефть из магистрального нефтепровода Нигерийской национальной нефтяной корпорации, погибли семь человек. Об этом 6 декабря сообщает нигерийская газета This Day.

Согласно приводимым ею данным полиции, в трубы магистрального нефтепровода, который проходит около жилого квартала района Алимошо, было сделано несколько незаконных врезок. При этом наличие оборудования и созданная инфраструктура говорят о том, что незаконная откачка и переработка нефти ведется тут продолжительное время.

Также сообщается, что после взрыва начался пожар, и огонь распространился на расположенные рядом жилые дома.

Отметим, это третий взрыв на магистральном нефтепроводе в районе Алимошо, и он вновь произошёл из-за попытки несанкционированного отбора нефти.