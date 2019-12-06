Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В Екатеринбурге закрывается движение транспорта по участку дороги от проспекта Космонавтов до дома № 30 по улице Берёзовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Дорога будет перекрыта с 7 по 27 декабря. На данном участке буду проводиться работы по реконструкции улично-дорожной сети в связи со строительством трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства новой трамвайной линии между городами был утверждён в 2016 году. В 2018 году началось проектирование. По плану будет построено 5,5 км пути от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Впоследствии строительство трамвайной линии будет продолжено в городе-спутнике областного центра.