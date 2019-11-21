Ульяновск, , 14:29 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей, которых обвиняют в убийстве по найму, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области. По версии правоохранителей, причиной стал жилищный вопрос.

Жертвой стал 44-летний мужчина, который скончался в больнице 13 июня 2019 года от полученных в результате избиения травм. По данным следствия, вечером 12 июня обвиняемые возле квартиры жертвы в доме по бульвару Новосондецкому в Ульяновске нанесли ему более 45 ударов деревянными битами.

По версии правоохранителей, потерпевший после развода со своей супругой длительное время не выезжал из спорной квартиры.

«Сожитель женщины решил его убить, заплатив своему брату 30 тысяч рублей за соучастие в преступлении», — полагают в следственном управлении.

Мужчинам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города, которого считают организатором вооружённой банды. Членов преступной группы обвиняют в покушении на убийство двух лиц и посягательства на жизнь предпринимателя. За убийство было предложено, по данным управления, 100 тыс. долларов.

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