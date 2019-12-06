Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В Екатеринбурге решают, продлить ли арест устроившему страшное ДТП Владимиру Васильеву. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании Ленинского районного суда, где должны принять решении о сроках ареста, выступил прокурор. Он попросил судью удовлетворить ходатайство следствия и оставить Васильева в СИЗО.

Сам же обвиняемый просит поместить его под домашний арест.

Судья удалилась в совещательную комнату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранеебыло обнаружно, что Васильеву подменили анализы в ходе медосвидетельствования. В скандальном ДТП погибли два человека.

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