Гунибский район, Дагестан, , 10:55 — REGNUM ИА REGNUMКамнепад произошел в Гунибском районе Дагестана, недалеко от села Гуниб. От автомобильного сообщения оказались временно отрезаны два населенных пункта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по республике.

«В 23.20 5 декабря поступило сообщение о том, что в Гунибском районе, на автодороге районного значения Гуниб — Хиндах — Хоточ произошел камнепад. Жертв и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ночью было невозможно оценить угрозу возникновения повторного камнепада, поэтому расчищать дорогу начали с утра 6 декабря. На месте происшествия на безопасном расстоянии установлены полицейские посты и выставлено ленточное ограждение.

Читайте также: Горный перевал закрыли в Дагестане из-за обильного снегопада