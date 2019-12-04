Гумбетовский район, Дагестан, , 10:49 — REGNUM Обильные снегопады обрушились на горные районы Дагестана с приходом зимы, из-за чего часть дорог и переездов оказалась заблокированной. Так, в целях безопасности решено временно закрыть горный перевал в Гумбетовском районе республики.

«От единой дежурной диспетчерский службы поступила информация о том, что Харибский перевал в Гумбетовском районе временно закрыт из-за сильного снегопада», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Дагестану.

Отметим, что высота Харибского перевала составляет более 2,5 тыс. метров над уровнем моря. У его подножия расположены высокогорные села Артлух (Казбековский район) и Данух (Гумбетовский район). В зимнее время на перевале часто случаются снежные бури, сходят лавины и свирепствуют метели.