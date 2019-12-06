Бени, Конго, , 09:56 — REGNUM Тело миротворца было обнаружено недалеко от города Бени. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на официальное сообщение вооруженных сил Демократической Республики Конго (ДР Конго).

Хотя в заявлении и не было указано, какого числа было найдено тело, известно, что 31 октября военные начали «крупномасштабные операции» в районе Бени против многочисленных вооруженных ополченцев, которые на протяжении почти четверти века проявляли активность на неспокойном востоке страны.

В заявлении также не сообщалось о национальности миротворца, отмечает издание.

Как передают журналисты, в ответ на военные операции боевики совершили массовые убийства. В результате гибели десятков человек за неделю местные жители вышли на демонстрацию против миссии ООН в ДР Конго (МООНСДРК).

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