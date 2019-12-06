Колпашево, , 09:12 — REGNUM Следствие проводит проверку информации о госпитализации учеников кадетского корпуса в городе Колпашево Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в областном следственном управлении СКР.

Информация о ЧП появилась в местных массмедиа. Сообщалось, что 5 декабря пятеро кадетов Колпашевского кадетского корпуса были госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит неуточнённой этиологии». Заболевшим от 14 до 18 лет. Ещё пятеро кадетов получают амбулаторную помощь.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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