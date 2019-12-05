Оренбург, , 11:12 — REGNUM В Оренбурге по результатам лабораторного обследования установлен возбудитель, вызвавший пищевое отравление у детей школы № 86, — энтерококк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

По данным ведомства, причиной массового отравления детей стали нарушения требований санитарного законодательства на пищеблоке школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школе № 86 Оренбурга в конце ноября произошло массовое пищевое отравление детей. Зафиксировано 18 случаев. Шесть школьников были госпитализированы. В настоящее время все они выписаны из больницы и приступили к занятиям в школе.

Работа школьной столовой временно закрыта. Принимаются меры по устранению недостатков. По фактам антисанитарии возбуждены административные дела.

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