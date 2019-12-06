Бокситогорск, Ленинградская область, , 08:27 — REGNUM ДТП с тяжелыми последствиями произошло в ночь на 6 декабря в Бокситогорском районе Ленинградской области. При лобовом столкновении двух автомобилей погибли на месте два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник трагедии скрылся.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, примерно в 04:10 мск на 386 км автодороги Вологда — Тихвин неустановленный водитель автомобиля Toyota Camry по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ВАЗ 2110. После ДТП водитель иномарки скрылся.

На месте погибли водитель ВАЗ, мужчина 1996 года рождения, и его пассажир, мужчина на вид 30 лет. Еще два пассажира ВАЗ — мужчины 1991 г.р. и 1993 г.р. — доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведётся розыск виновника ДТП», — отметили в УГИБДД.