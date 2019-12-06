Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM В посёлке Большой Исток под Екатеринбургом продолжается тушение пожара на складе резинотехнических изделий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM, угроза распространения огня ликвидирована.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 500 кв. метров. Также в ходе тушения пожара обрушилась кровля склада.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о пожаре поступил в 07:55 по местному времени. На место выехали пожарные расчёты. В данный момент возгорание ликвидируют 45 пожарных и 15 единиц техники.

Отметим, что сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.

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