Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM Под Екатеринбургом в посёлке Большой Исток горит здание № 51 по улице Пушкина, в котором расположен склад резинотехнических изделий. Как сообщает информационный портал Е1, сообщение о пожаре в дежурные службы поступило в 07:55 по местному времени.

По данным МЧС сохраняется опасность распространения огня на соседние строения. На месте работают 15 единиц специальной техники и 45 человек.

«Тушение пожара осложняется большой пожарной загрузкой и удалённостью водоисточников от места тушения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В управлении отметили, что на данный момент уточняют площадь возгорания. Также не поступало информации о пострадавших.