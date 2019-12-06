Екатеринбург, 6 декабря 2019, 07:28 — REGNUM Под Екатеринбургом в посёлке Большой Исток горит здание № 51 по улице Пушкина, в котором расположен склад резинотехнических изделий. Как сообщает информационный портал Е1, сообщение о пожаре в дежурные службы поступило в 07:55 по местному времени.
По данным МЧС сохраняется опасность распространения огня на соседние строения. На месте работают 15 единиц специальной техники и 45 человек.
В управлении отметили, что на данный момент уточняют площадь возгорания. Также не поступало информации о пострадавших.