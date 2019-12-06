Владивосток, 6 декабря 2019, 02:06 — REGNUM Работа крупного гипермаркета «Самбери» во Владивостоке была парализована после сообщения о его минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Правоохранительные органы на месте разбираются с обстоятельствами произошедшего, пишет ВладНьюс. Сообщается, что «минированию» подверглись все точки торговли гипермаркета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее злоумышленники требовали крупные суммы денег, чтобы остановить лжеминирование. Несколько раз в день поступали анонимные сообщения о заложенных в супермаркетах компании «Самбери» взрывных устройствах. За одну неделю спецслужбы вынуждены были проводить эвакуацию покупателей и персонала из торговых центров 61 раз только в Хабаровске. Аналогичная ситуация и в других регионах ДФО, где работает ретейлер.