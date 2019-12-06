Тегеран, , 02:32 — REGNUM В результате взрыва бытового газа погибли 11 человек, десятки получили ранения, в иранской провинции Курдистан, сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

«Не менее 11 человек погибли, к сожалению, среди них было пятеро детей», — сообщает агентство.

Взрыв произошел во время свадебной церемонии. Отмечается, что десятки людей получили ранения, когда пытались покинуть здание после взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря произошел взрыв бытового газа в жилом доме в польском Щирке. В результате происшествия погибли шесть человек, среди них — двое детей.

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